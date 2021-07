Infraero se reúne com empresas para tratar de fechamento de aeroporto

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) realizou uma reunião na manhã desta terça-feira (13) com representantes de empresas de táxi aéreo que operam no Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira, que será fechado no dia 31 de dezembro de 2021.

Segundo a Infraero, a reunião foi parte do cumprimento do plano de trabalho que compõe o termo de convênio firmado entre a Infraero e o Governo do Estado do Pará e trata da desativação do local.

Foram apresentadas aos concessionários regularmente instalados no aeroporto e que exercem as atividades de transporte aéreo todas as etapas do plano de transição operacional e o detalhamento de cada uma dessas etapas. Não existe, no momento, nenhuma ameaça ao cumprimento dos prazos.

Além disso, a Infraero também já finalizou o Projeto de Construção da nova área de Aviação Geral do Internacional de Belém/Val-de-Cans - Júlio César Ribeiro e a licitação para contratação de empresa para execução das obras está prevista para ser publicada ainda em julho.

As empresas chamadas para a reunião foram Aerotur, Aerotop, Brabo Táxi Áereo, Heiss, Lótus e Stilus. Em nota, a Infraero afirmou que foram convidadas todas as empresas do segmento de transporte aéreo que ocupam áreas no Brigadeiro Protásio mediante contrato regular com a Infraero.

Outras reuniões ocorrerão com operadores de outros segmentos ao longo de todo o segundo semestre de 2021.

O local irá abrigar o Parque da Cidade, projeto do governo estadual que deve ter obras iniciadas no primeiro semestre de 2022. O Aeroporto Brigadeiro Protásio será remanejado para o Aeroporto Val-de-Cans.

Para tal, no final de abril, o Governo do Pará realizou o repasse de R$25 milhões para a Infraero em razão do convênio, que tem previsão de duração de 12 meses, prevê intervenções no Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cezar Ribeiro.