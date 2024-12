Igor Normando se reúne com ministro do turismo, Celso Sabino, em Brasília (DF)

Na manhã desta quarta-feira (4), o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, e o vice, Cássio Andrade, estiveram em Brasília (DF) em busca de parcerias com ministros e deputados. Na ocasião, eles se reuniram com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para alinhar ações relacionadas ao desenvolvimento no setor turístico da capital paraense, em 2025, quando o prefeito eleito, Igor Normando, assumirá o cargo.

Após a reunião, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, anunciou que o encontro com o ministro do Turismo, Celso Sabino, teve como objetivo principal preparar as comemorações do aniversário da capital paraense, no próximo dia 12 de janeiro; "fortalecendo parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento turístico, cultural e econômico de Belém, especialmente em vista da COP30. Esta articulação junto ao ministério tem apoio total do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan".

VEJA MAIS

O vice-prefeito eleito, Cássio Andrade, ressaltou a importância da reunião no Ministério do Turismo. “Uma reunião muito produtiva, em que tratamos de assuntos voltados para o desenvolvimento turístico de Belém, e essa parceria firmada com o ministro de Turismo, Celso Sabino, só tem a agregar, pois já estamos em busca de investimentos no setor, para assim, garantir o fortalecimento do nosso potencial turístico e da disseminação da nossa rica cultura, em ano de COP30”, disse Cássio Andrade.



COP 30



O Pará se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro de 2025. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a cidade deve receber mais de 70 mil visitantes durante os principais dias da Conferência. Desse total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada "família COP", formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros.