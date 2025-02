Com 444 votos, Hugo Motta (Republicanos/PB) é o novo presidente da Câmara, confirmando favoritismo

A Câmara dos Deputados elegeu, na noite deste sábado (1º), o paraibano Hugo Motta, de 35 anos, como sucessor do presidente Arthur Lira (PP-AL), para o biênio 2025-2027. Hugo Mota era o favorito na corrida, contando a seu favor com 18 legendas. Ele disputou a eleição com o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) e o deputado Henrique Vieira (PSOL-RJ). Ele saiu vitorioso com 444 votos.

Parlamentares de diversos partidos comentaram a força política de Motta no jogo. Ele é o líder da bancada do Republicanos, que tem 44 cadeiras, uma das maiores da Casa, e também contou com o apoio de Arthur Lira e do governo Lula.

O arco de alianças que elegeu Hugo Mota envolve PT, União, PP, PSD, MDB, PSDB, PDT, PSB, Podemos, PV, PCdoB, Avante, PRD, Solidariedade, Cidadania, Rede e o PL, partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A frente representa um total de 495 integrantes, mas o voto dos parlamentares é secreto e não há garantia de alinhamento automático de deputados por conta do acordo entre siglas.

Mota foi líder do Republicanos na Câmara, partido ao qual é filiado desde 2019. O deputado vem de uma família com tradição na política no sertão da Paraíba, de Patos (PB).

Neste sábado, também foram escolhidos os demais membros da mesa diretora, que engloba os cargos de vice-presidente, 2º vice-presidente, além de 1º, 2º, 3º e 4º secretários e mais quatro suplentes.