Homem tatua nome do presidente Lula na testa e vídeo viraliza; veja

Um vídeo viralizou, nesta quarta-feira (20), por mostrar um homem tatuando o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022, na testa. A tatuagem foi realizada no final do ano passado, mas voltou a viralizar esta semana na web. Os internautas se espantam com a tamanha admiração do cidadão pelo presidente da República.

O tatuador foi Leo Caberna e o trabalho foi feito no estúdio dele, no bairro Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O vídeo registra o momento da tatuagem, compartilhado pelo próprio tatuador. Nas imagens é possível observar o momento em que o rapaz escolheu a escrita “Lula” para colocar na testa, complementando a homenagem com uma estrela vermelha ao lado do nome do presidente eleito em 2022.