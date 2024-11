Helder confirma que Belém sediará o Global Citzen em 2025

Na manhã deste domingo, 17, o governador Helder Barbalho divulgou nas redes sociais confirmando que, em 2025, Belém sediará o Global Citzen. O governador do estado do Pará desembarcou no Rio de Janeiro para participar da edição deste ano e disse que fará o anúncio oficial durante o evento.



"Acabamos de chegar no Rio de Janeiro, onde vamos participar de um dos maiores e mais importantes eventos de mobilização da sociedade. E hoje, trazer boas notícias. Vamos anunciar que ano que vem acontecerá em Belém, pela primeira vez na Amazônia", disse Helder no vídeo.

Em 2023, a equipe de produção do evento visitou o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para analisar as estruturas do local para a realização do Global Citzen. O que alimentou as especulações sobre a vinda da iniciativa à Belém.

No estádio, a equipe do Global Citzen conheceu as áreas das arquibancadas, os camarotes, a sala do VAR e o centro de comando e controle. Com área de mais de 15 mil metros quadrados, o Mangueirão está apto para receber públicos de até 50 mil pessoas.

De acordo com o co-fundador do Global Citzen, Michael Sheldrick, o Mangueirão pode ser usado como sede de atrações culturais durante a COP-30, evento ambiental que vai ocorrer na cidade no final de 2025.

O que é o Global Citzen?

O Global Citizen é um movimento internacional que busca engajar pessoas e líderes para enfrentar desafios globais como a erradicação da pobreza extrema, desigualdades sociais e mudanças climáticas. Fundado em 2012, a iniciativa utiliza campanhas digitais, shows, eventos e programas de impacto social para mobilizar ações e pressionar governos, empresas e instituições a adotarem compromissos concretos.

A organização promove eventos de grande escala, como o **Global Citizen Festival**, que combina música e ativismo, além de fóruns como o Global Citizen NOW, que reúne líderes globais e influenciadores para discutir e implementar soluções inovadoras para os problemas do mundo. O objetivo central é incentivar cidadãos a agirem por meio de assinaturas de petições, envio de mensagens a autoridades e engajamento em ações locais e globais.

Global Citzen NOW: Rio de Janeiro

O evento Global Citizen NOW: Rio de Janeiro começa neste domingo, 17, e contará com uma programação com líderes globais, pensadores inovadores e figuras culturais de destaque. Com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cúpula reunirá personalidades influentes de diferentes setores, criando um espaço único para debates sobre questões globais relevantes.

Entre os palestrantes confirmados estão:

- Janja Lula da Silva, Primeira-dama do Brasil;

- Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia;

- Dr. Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia;

- Tarciana Medeiros, Presidente e CEO do Banco do Brasil;

- Doron Avni, Vice-Presidente de Assuntos Governamentais e Mercados Emergentes do Google;

- Laurence Tubiana, CEO da Fundação Europeia do Clima;

- ALOK, músico indicado ao Latin GRAMMY e filantropo.

O evento busca promover iniciativas inovadoras para resolver desafios globais, destacando a colaboração entre o setor público, privado e a sociedade civil.