Helder Barbalho será empossado como presidente do Consórcio Amazônia Legal; assista

O governador Helder Barbalho (MDB) será empossado, nesta quarta-feira (4), como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL). A cerimônia, que estava marcada para iniciar às 11h30, deve acontecer em instantes, na sede do próprio Consórcio, em Brasília (DF), e conta com a presença do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de governadores e convidados.

Barbalho foi eleito por unanimidade para a função, no dia 19 de dezembro, e coordenará o colegiado durante este ano, substituindo o governador do Amapá, Góes, que estava na função. O CAL é formado pelos nove Estados amazônicos: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Eles ocupam 59% do território brasileiro, com uma população de mais de 29,3 milhões de pessoas.

A missão do CAL é acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. O objetivo do Consórcio é ser referência global em articulação, estratégia e governança para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, até 2030.