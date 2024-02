Helder Barbalho define prioridades para a Amazônia Legal em reunião com governadores

O governador do Pará, Helder Barbalho, reeleito por unanimidade para presidir o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), presidiu uma reunião, nesta segunda-feira (5), com os demais governadores para estabelecer as prioridades deste ano.

Durante o encontro virtual, foram definidos temas como a regulamentação do mercado de carbono para a preservação da Amazônia, os preparativos para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para ocorrer em Belém em 2025, além de avanços na regulamentação fundiária e uso do solo.

A área educacional também está no foco, com ações planejadas para o avanço, incluindo a implementação da educação ambiental. Além disso, a segurança pública é uma prioridade, com a busca por ações conjuntas entre os estados.

Ao encerrar a reunião, Helder Barbalho expressou gratidão aos demais governadores pela oportunidade de liderar o CAL por mais um ano. “É uma grande honra poder presidir o Consórcio por mais um ano e colaborar com a nossa região, com a Amazônia, nesta agenda extraordinária de desenvolvimento sustentável. Tenho certeza de que o Consórcio, junto com cada Estado, pode fazer muito por nós, amazônidas, por milhões de brasileiros que vivem na nossa região. Agradeço a confiança, e bora trabalhar”, disse o governador do Pará.

O próximo Fórum de Governadores da Amazônia Legal está agendado para os dias 11 e 12 de abril, em Rio Branco, capital do Acre.