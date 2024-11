‘Há muito preconceito’, diz Helder das opiniões sobre COP 30 em Belém durante Global Citizen Now

Helder Barbalho esteve presente na tarde deste domingo (17/11) no Rio de Janeiro participando do Global Citizen Now 2024, movimento internacional que busca engajar pessoas e líderes para enfrentar desafios globais como a erradicação da pobreza extrema, desigualdades sociais e mudanças climáticas. No painel “Contagem regressiva para a COP 30: o caminho para Belém”, o governador do Pará afirmou que muitas pessoas emitem opiniões com preconceito acerca de Belém sediar a conferência climática em 2025.

Isso ocorre, segundo ele, pela desconfiança de que a cidade esteja pronta para receber o evento. O governador afirmou que as pessoas não vão à COP 30 em Belém a fim de ficar em “hotel 5 estrelas”, mas vão com o objetivo de discutir sobre o meio ambiente, conhecer a realidade das populações indígenas locais. Helder destacou o investimento federal na capital do Pará e declarou que nenhuma cidade do Brasil atualmente se destaca como a que sediará a conferência em 2025.

Para ele, a realização do evento em Belém é um momento importante para a discussão das mudanças climáticas. Além disso, ele defendeu o desejo de construir um legado ambiental como resultado da COP. Disse também que a escolha da cidade para a realização da conferência climática objetiva passar uma mensagem para o Brasil e para o mundo.

Helder disse que o presidente Lula teve coragem ao apoiar e defender a realização da COP no Brasil, em especial na Amazônia, pela simbologia que a escolha representa na história das COPs. Afirmou, também, que o governo estadual vai precisar de coragem para enfrentar os desafios da realização do evento em Belém. O governador ressaltou que a COP 30 será a primeira a ser realizada na Amazônia e que isso é essencial no contexto global atual.