Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Há cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível a presidente, diz Kassab

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o candidato da centro-direita e da direita à Presidência da República será definido "no momento certo". Segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve endossar algum nome em momento oportuno.

A declaração foi feita em conversa com jornalistas durante evento da organização Comunitas, na capital paulista. Kassab ressaltou que será preciso aguardar a decisão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) - se concorrerá à Presidência ou à reeleição em São Paulo - até abril do ano que vem, prazo limite para a desincompatibilização.

"No campo da centro-direita, que está sendo construído no Brasil, há um cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível", disse o secretário. "Bolsonaro é, indiscutivelmente, um dos grandes líderes políticos (...) Então, no momento oportuno, sua manifestação será muito importante para a decisão final sobre os partidos caminharem juntos no primeiro ou, eventualmente, no segundo turno."

Segundo Kassab, o campo da centro-direita pode estar unido tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ele avaliou que Tarcísio tem grandes chances de unificar as forças já na largada da disputa. Caso o governador decida não concorrer, acrescentou, a convergência pode ocorrer em outro momento da eleição.

Questionado se o governador estaria mais inclinado a não disputar a Presidência, Kassab respondeu que Tarcísio tem afirmado isso reiteradamente e destacou que, da parte do PSD, qualquer decisão será respeitada, seja pela reeleição em São Paulo ou por uma eventual candidatura nacional.

O secretário afirmou ainda que o jantar oferecido na última segunda-feira (22) ao governador Ratinho Junior (PSD-PR) não teve conotação eleitoral, já que o encontros teria sido suprapartidário e reuniu lideranças de diferentes legendas. Nos bastidores, há a avaliação de que Kassab estaria trabalhando para impulsionar Ratinho diante dos recuos de Tarcísio.

Sobre a eleição presidencial em 2026, Kassab disse considerar prematuro qualquer prognóstico, mas destacou que confia no futuro da política brasileira, citando uma nova geração de governadores e lideranças "muito bem preparadas" para comandar o País. Reforçou que Tarcísio tem feito "excelente gestão" em São Paulo e reúne todas as condições para ser um bom candidato à Presidência. Ainda assim, ponderou que o governador tem circunstâncias e compromissos com o Estado e precisa avaliar o cronograma de sua carreira em conjunto com o plano de governo paulista.

Ele não comentou sobre a possibilidade de ser candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio no ano que vem. O entorno do chefe do Executivo paulista afirma que Kassab não deve ser o escolhido para o posto, apesar de sua clara intenção para tal.

Anistia

Em relação à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, Kassab afirmou que qualquer projeto nesse sentido pode representar um avanço. Ele disse ser a favor de que o tema seja discutido para corrigir excessos que, em sua avaliação, foram cometidos.

Ele declarou apoiar a abertura do debate e associou sua posição à manifestação recente do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu caber ao Legislativo a análise de eventual projeto após a conclusão do julgamento no Supremo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

CENTRO-DIREITA

CANDIDATO

KASSAB
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Barroso canta sambas clássicos em festa de despedida da presidência do STF

26.09.25 12h58

Câmara: quem é Delegado Marcelo Freitas, relator do caso Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

26.09.25 12h23

FORA DO GOVERNO

Celso Sabino informou ao União Brasil que deixará ministério de Lula nesta sexta (26)

Sob pressão do partido, ministro do Turismo deve oficializar saída do governo após encontro com Lula.

26.09.25 11h52

Há cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível a presidente, diz Kassab

26.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda