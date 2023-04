Governo limita, das 8h às 12h, expediente no Estado nesta Quinta-Feira Santa (6)

O governo do Pará limitou o expediente, para o horário das 8h às 12h, nesta quinta-feira (6), nos órgãos e entidades da administração direta e indireta, em razão da Semana Santa. O texto do decreto do Executivo estadual afirma que há de se considerar as manifestações religiosas tradicionais alusivas às celebrações deste período.

De acordo com o decreto, os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço para que o atendimento à população não sofra com descontinuidades.

Decreto governamental

Assinado pelo governador Helder Barbalho, o decreto que disciplina sobre o expediente nesta quinta-feira entra em vigor, conforme a publicação, nesta quarta-feira (5).

Conforme o governo estadual, também não haverá expediente na próxima sexta-feira (7), quando se celebra a “Sexta-feira Santa”, data com ponto facultativo indicado no calendário estadual divulgado pelo governo, em janeiro deste ano.

Na Semana Santa os cristãos recordam o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Ela varia a cada ano, pois acontece no fim da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval.