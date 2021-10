Ministro Rogério Marinho entrega nesta quinta-feira (7) 480 apartamentos a famílias de Ananindeua

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entrega, nesta quinta-feira (7), 480 moradias a famílias de baixa renda em Ananindeua. A cerimônia de repasse das chaves vai contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos. O deputado federal Éder Mauro (PSD) comunicou o evento em suas redes sociais e classificou o ato como "mais uma importante iniciativa" do governo do presidente Jair Bolsonaro no Pará.

De acordo com informações do MDR, o Residencial Novo Cristo II é composto por 480 apartamentos, distribuídos por 24 blocos de cinco andares, com quatro unidades por pavimento. O empreendimento recebeu R$ 38,4 milhões em investimentos por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo que R$ 23,6 milhões foram repassados desde 2019, o que corresponde a 60% do total.

O governo federal afirma que cerca de 1,9 mil pessoas serão beneficiadas com a casa própria. Cada apartamento a ser entregue possui 44,56 quilômetros quadrados de área e tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional conta ainda com uma escola e um posto de saúde, além de uma creche nos arredores.

Serviço

Entrega do Residencial Novo Cristo II

Data: 7 de outubro de 2021 (quinta-feira)

Horário: 16h

Endereço: Rua Arco do Triunfo, s/n, atrás da Granja do Japonês, bairro Icuí Laranjeiras

Cidade: Ananindeua (PA)