Governador Helder participa de cerimônia simbólica de posse em Marabá

O centro de convenções Leonildo Borges Rocha, em Marabá, sudeste do Estado, desde as primeiras horas da tarde desta segunda-feira (2), ficou lotado de autoridades, empresários e lideranças políticas da região para o evento simbólico de recondução de Helder Barbalho (MDB) ao cargo de governador do Pará.

Helder tomou posse na manhã do domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém. Mas estão agendados outros eventos simbólicos de posse no interior.

VEJA MAIS

A cerimônia, inicialmente marcada para as 15h, começou às 15h40. Helder chegou a Marabá acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, de deputados estaduais, além do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Em um momento da solenidade, Helder recebeu a faixa de governador do Estado das mãos de uma estudante de escola estadual, de um produtor rural e de um representante indígena. Em pronunciamento, o chefe do Executivo estadual ressaltou a estratégia de estender as ações de governo para todas as regiões do Pará e disse que vai combater com rigor crimes ambientais praticados no Estado.