Governador Helder Barbalho muda comando da Secom, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e Ophir Loyola

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2) traz alguns decretos assinados pelo governador Helder Barbalho com mudanças no comando de uma secretaria e dois hospitais. Como já anunciado pelo próprio Helder, na noite de terça-feira (30), pelas redes sociais, João Monteiro de Jesus deixa a direção-geral do Hospital Ophir Loyola. No lugar dele, assume Ivete Gadelha Vaz, que estava à frente Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Com a saída de Ivete, Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba foi designada para responder pela presidência do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Na Secretaria de Estado de Comunicação, Vera Oliveira, que era secretária adjunta, assume oficialmente o cargo de titular do órgão. O chefe da Casa Civil da Governadoria era quem respondia pela pasta até então. A jornalista Alinne Passos foi nomeada secretária ajunta.