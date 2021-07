Governador Helder Barbalho critica aumento do Fundo Eleitoral

Na manhã desta terça-feira, o governador Helder Barbalho utilizou suas redes sociais para criticar o aumento do valor destinado ao financiamento das eleições do próximo ano. Para ele, aumentar o Fundo Eleitoral, em meio a uma pandemia, com dificuldades para garantir auxílio emergencial e Bolsa Família, "é um equívoco e falta de sensibilidade".

O governador defendeu ainda que "é preciso apoiar as pessoas, as micro e pequenas empresas - sem falar nos serviços essenciais", escreveu. "Neste momento, defendo recursos para o que é essencial e sou contra o aumento do fundo eleitoral", completou.

A o substitutivo do deputado Juscelino Filho (DEM-MA), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 foi aprovado no dia 15 de julho, pelo Congresso Nacional. Um dos pontos mais polêmicos do texto foi justamente o aumento da verba para o fundo eleitoral para o ano que vem, de cerca de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões.

Os recursos do fundo, que são públicos, são divididos entre os partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais. De acordo com o texto, a verba do fundo será vinculada ao orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, prevendo 25% da soma dos orçamentos de 2021 e 2022.

Muitos parlamentares criticaram o aumento do Fundo Eleitoral em quase o triplo do valor anterior. Na mesma esteira, também reclamaram da redução do orçamento para a saúde e para as universidades, além da previsão de um salário mínimo com aumento abaixo da inflação. Os defensores do texto de Juscelino argumentam que o valor é importante para partidos e candidatos em suas campanhas, desde que seja usado de maneira transparente.

O projeto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro, que já deu indicativos de que vai vetar o aumento do fundo eleitoral.