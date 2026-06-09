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Política

Flávio Bolsonaro: Vamos reduzir a maioridade penal e aprovar castração química para estuprador

Flávio tem dito que será "radical" na segurança pública e tem defendido a construção de presídios como forma de reduzir a criminalidade

Estadão Conteúdo
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Flávio Bolsonaro (Foto: Lula Marques | Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmou nesta terça-feira, 9, que, se eleito, trabalhará pela aprovação da castração química para estupradores. Ele também reafirmou seu apoio à redução da maioridade penal.

"Juntos, vamos libertar o povo brasileiro desse poder paralelo, desses narcotraficantes. Porque vamos deixar eles muito mais tempo presos. Nós vamos reduzir a maioridade penal. A gente vai aprovar castração química pra estuprador", declarou, durante discurso na Bahia Farm Show. O evento é a maior feira agropecuária do Nordeste realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado.

Flávio tem dito que será "radical" na segurança pública e tem defendido a construção de presídios como forma de reduzir a criminalidade. "Vamos libertar cada baiano que hoje mora em uma área dominada por esses narcoterroristas. Porque esses marginais têm até o final do ano para deixar o Brasil. Senão, eles vão ser presos ou neutralizados pela nossa polícia", continuou.

Aceno ao agro

A participação da Bahia Farm Show faz parte da série de participações de Flávio em eventos promovidos pelo agronegócio. Durante seu discurso nesta terça-feira, 9, o presidenciável disse que reduzirá "as invasões de terra": "Vamos voltar a ter ordem na Bahia, acabar aqui com as invasões de terra. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da reforma agrária".

Sem citar nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio disse que o agro precisa ter mais apoio: "Vocês carregam esse Brasil nas costas. E não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos. Isso tem dia e hora pra acabar", declarou.

Em busca de apoio do eleitorado nordestino, Flávio Bolsonaro disse que o governo de seu pai triplicou o valor do Bolsa Família. O senador tem dito que manterá o programa. "A gente vai cuidar de quem precisa. Foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família para que as pessoas não morressem de fome durante a pandemia. E é o presidente Bolsonaro de novo que vai estender a mão para essas pessoas para melhorarem de vida", falou.

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