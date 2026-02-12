Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro diz que não dispensará apoio do Centrão

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quinta-feira, 12, que não dispensará um eventual apoio de partidos de centro, apesar de o grupo ter "oportunistas".

"Tem oportunistas, mas, a gente é muito realista. Tenho a consciência que, sozinhos, não chegamos em lugar nenhum. No Congresso, tem de tudo. ... Não é o ideal, mas é o que tem. Então, não tem nenhum sentido dispensar pessoas ou partidos do centrão", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Flávio disse que deixará a "porta aberta para todo mundo de centro e direita que queira se posicionar junto" a ele e que é necessário que o grupo da centro-direita concentre as energias "apontando os erros do PT" e não em disputas entre si, porque a eleição será apertada.

O senador citou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agora no PSD, e disse acreditar que o governador se posicionará contra o PT.

Flávio Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura em 5 de dezembro, e desde então, tenta captar o endosso de siglas como PP, Republicanos, União Brasil e PSD - esta última com pretensões de candidatura própria. Como estratégia, o pré-candidato tem evitado críticas a adversários e diz esperar uma unificação do centro e da direita, ainda que em segundo turno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO

APOIOS

CENTRÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que não dispensará apoio do Centrão

12.02.26 15h09

Flávio Bolsonaro diz que não sabe como será a participação do pai na campanha

12.02.26 15h08

caso banco master

Toffoli nega 'amizade' com Vorcaro, mas confirma ser sócio da empresa Maridt citada no caso

O ministro afirmou também que assumiu a relatoria do inquérito sobre a venda do Banco Master ao BRB somente quando a empresa já não fazia mais parte do grupo

12.02.26 14h44

investigação

Toffoli manda PF enviar ao STF conteúdo de celulares do caso Master ao ser citado em diálogos

Ele determinou à PF que encaminhe laudos periciais já produzidos sobre o material e outros elementos de prova documentados

12.02.26 14h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda