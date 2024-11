Fiepa passará por nova eleição após decisão do TRT-8

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) vai passar por um novo processo eleitoral após a atual diretoria, encabeçada pelo então presidente Alex Carvalho, ser afastada por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). Uma série de ações judiciais foi movida por entidades, como o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas do Pará (Sindusroupa), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de Castanha e da Região Nordeste do Pará (Simene) e o Sindicato das Indústrias da Construção e do Imobiliário de Castanhal (Sinduscon Castanhal), questionando o processo eleitoral que elegeu Carvalho.

Por isso, a Justiça determinou a instauração de uma Junta Governativa para dirigir, de forma temporária, a Fiepa. A deliberação monocrática é do desembargador do Trabalho Walter Roberto Paro e o processo está em andamento desde 2022. Os dois últimos pleitos da Federação foram anulados, o que levou Hélio Melo a assumir a presidência interina da entidade na última terça-feira (29). Ele, assim como a diretoria empossada, ficará no cargo até a realização de uma nova eleição, que deve acontecer em um prazo de seis meses, sendo 90 dias para a convocação da votação e mais 90 para a realização dela.

A Fiepa é composta por 31 sindicatos do setor produtivo industrial. As atribuições do presidente são amplas e vão desde a gestão e administração da própria instituição, quanto à direção regional do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). De acordo com Hélio Melo, a Junta ainda está se familiarizando com a estrutura da Federação, “mantendo o respeito pelos processos rotineiros existentes e realizando ajustes pontuais que consideramos necessários para o bom funcionamento da Federação”. “Enquanto perdurarem os processos judiciais, prestaremos as devidas contas ao Tribunal e à sociedade em geral”, diz.

Hélio tem 67 anos e é formado em administração pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Natural do Pará, ele é fundador do Sindicato das Indústrias de Biscoitos, Massas, Café (Torrefação e Moagem), Salgadinhos, Substâncias Aromáticas, Doces e Conservas Alimentícias e Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Pará (SIAPA) e já foi vice-presidente da Fiepa e representante da Federação no Conselho Estadual do Serviço Social da Indústria (SESI).

Atuação

Ainda conforme o presidente interino, a Fiepa irá implantar medidas que melhorem o relacionamento com os sindicatos. “O objetivo é corrigir omissões e erros para garantir que todos estejam aptos a participar das próximas eleições. A Federação disponibilizará toda a sua estrutura para apoiar essa regularização. O cenário atual entre a Federação e os sindicatos associados é positivo e perfeitamente regular, sem qualquer ruptura nos relacionamentos”.

Hélio tem 67 anos e é formado em administração pela Universidade Federal do Pará (UFPA) (Foto: Pedro Sousa / Fiepa)

Esse é um dos pontos citados por Hélio para questionar a nulidade do processo eleitoral de Alex Carvalho, presidente afastado da Federação. “Um dos principais pontos a serem observados no processo é a regularidade dos sindicatos associados, que são, na prática, os eleitores do corpo diretivo da Federação. E é exatamente isto que vem sendo questionado na Justiça nos últimos dois anos e meio: a regularidade e capacidade representativa destes sindicatos perante a Federação”, defende Hélio.

Processo eleitoral foi legítimo, afirma Alex Carvalho

Presidente em atividade desde 2022 na Fiepa, Alex Carvalho afirma que o processo eleitoral que o elegeu foi legítimo e dentro do prazo e requisitos legais. “Decisões isoladas e contraditórias, como essa, afetam diretamente a governança da nossa entidade, desconsiderando os princípios de legalidade e transparência que sempre guiamos na Fiepa”, destaca.

“Reafirmamos que nenhuma decisão acerca das eleições para a administração da Fiepa [diretoria, conselho fiscal e delegados representantes junto à Confederação Nacional das Indústrias] fora açodada, imposta, intransparente, ditatorial senão que submetida, apreciada e aprovada pelo Conselho de Representantes que é o órgão competente para tanto. Portanto, a Fiepa não vilipendiou os dispositivos estatutários e jamais comprometeu o princípio da liberdade sindical”, defende Carvalho.

Alex tem 51 anos, é formado em engenharia pela Universidade da Amazônia (Unama) e tem mestrado em Infraestrutura de Transportes pela Escola Politécnica da USP (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Alex tem 51 anos, é formado em engenharia pela Universidade da Amazônia (Unama) e tem mestrado em Infraestrutura de Transportes pela Escola Politécnica da USP. Ele já foi presidente do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) por cinco anos e foi vice-presidente da FIEPA e da Regional Norte da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

“Este é um dos momentos mais críticos da história da Fiepa. O que está em jogo não é apenas uma eleição, mas o futuro da representatividade industrial do Pará. Estou trabalhando junto com a maioria dos sindicatos, para que em breve, a justiça e a verdade sejam restabelecidas. Mais do que qualquer posição individual, o que realmente importa é que a liderança da Fiepa represente, de forma forte e ética, os interesses de todos os nossos associados”, completa.

Sindicatos filiados

Sindicato das Indústrias de Biscoitos, Massas, Café (Torrefação e Moagem), Salgadinhos, Substâncias Aromáticas, Doces e Conservas Alimentícias e Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Pará – SIAPA;

Sindicato das Indústrias de Bebidas Em Geral do Estado do Pará - SIBEGE;

Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Pará – SIGEPA;

Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale do Acará – SIMAVA;

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Castanhal e Região Nordeste Estado do Pará – SIMENE;

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Pará – SIMEPA;

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará – SIMINERAL;

Sindicato da Indústria da Construção Naval do Estado do Pará – SINCONAPA;

Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado do Pará – SINDICARNE;

Sindicato das Indústrias de Cerâmica de São Miguel do Guamá e Regiões Ceramistas - SINDICER;

Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Pará - SINDIREPA;

Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará – SINDFRUTAS;

Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado do Pará – SINDLEITE;

Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras de Belém, Ananindeua e Marituba - SINDIMAD;

Sindicato da Indústria de Marcenaria do Estado do Pará - SINDMÓVEIS;

Sindicato das Indústrias de Olaria Cerâmica para Construção e Artefatos de Cimento Armado do Estado do Pará – SINDOLPA;

Sindicato da Indústria de Palmito do Estado do Pará – SINDIPALM;

Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria dos Estados do Pará e Amapá – SINDIPAN;

Sindicato das Serrarias, Carpintarias, Tanoaria, Madeireira, Compensados, Laminados, Aglomerados, Chapas, Fibras, Madeiras de Paragominas – SINDISERPA;

Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Pará – SINDITEC;

Sindicato das Indústrias da Construção do Estado do Pará – SINDUSCON-PA;

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Castanhal – SINDUSCON - CASTANHAL;

Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas do Estado do Pará – SINDUSROUPA;

Sindicato da Indústria de Azeite e Óleos Alimentícios do Estado do Pará – SINOLPA;

Sindicato das Indústrias de Preparação de Óleos Vegetais e Animais e de Sabão e Velas do Estado do Pará – SINOVESPA;

Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará – SINPESCA;

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos, Petroquímicos, Farmacêuticos, Perfumaria e Artigos de Toucador do Estado do Pará – SINQUIFARMA;

Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - Infraestrutura – SINICON;

Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV;

Sindicato de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool dos Estados do Maranhão e Pará – SINDICANAALCOOL;

Sindicato das Indústrias Madeireiras de Tailândia, Moju e Região – SINDIMATA.