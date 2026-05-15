Ex-presidente de CPI pede explicação da PF sobre troca de chefe responsável por desvios no INSS

O senador Carlos Viana (PSD-MG) pediu esclarecimentos ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, sobre a substituição do delegado responsável por investigação relacionada às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No ofício enviado na manhã desta sexta-feira, 15, Viana, que presidiu a CPI do INSS, enviou seis perguntas para a PF responder:

Qual foi a motivação oficial da substituição do delegado responsável pelo referido inquérito; Em qual data foi formalizada a substituição e quem determinou administrativamente a mudança; Qual o atual estágio das investigações; Se houve preservação integral das linhas investigativas, diligências, provas já produzidas e equipes envolvidas; Se houve qualquer comunicação prévia ao Supremo Tribunal Federal acerca da substituição; e Se a alteração possui caráter administrativo ordinário ou decorre de fato superveniente relacionado ao andamento da investigação.

"O Brasil espera que todas as apurações avancem com independência, autonomia e absoluta imparcialidade, especialmente em casos de elevada repercussão nacional", disse Viana.

A PF substituiu o delegado que chefiava o inquérito que apura o escândalo de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e não respondeu se a troca ocorreu a pedido do próprio delegado ou se foi por uma definição do comando da corporação.

O delegado Guilherme Figueiredo Silva era chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal e foi o responsável por coordenar e conduzir as investigações sobre o INSS. Foi ele quem, por exemplo, pediu a realização de investigação contra Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa troca no caso motivou uma reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça com a equipe da PF nesta sexta.