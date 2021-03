Ex-governador de MT se vacina, mas morre de covid-19

O ex-governador e ex-prefeito de Cuiabá Frederico Campos, de 93 anos, morreu, nesta segunda-feira (1°), por complicações decorrentes da covid-19. Ele ficou nove dias internado em um hospital privado na capital, Cuiabá. O ex-gestor chegou a receber a primeira dose da vacina uma semana antes de ser internado.

Frederico foi internado no dia 20 de fevereiro, devido à idade avançada. Ele estava acordado e lúcido, mas o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira.

Embora tenha tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19, somente entre duas semanas e 21 dias após a injeção começa a imunização, que se completa apenas com a dose de reforço.

O governador Mauro Mendes decretará luto oficial de três dias. O governo divulgou uma nota de pesar.

Segundo ele, Frederico deixa um legado na política e na história de Mato Grosso. Ele foi o segundo governador do estado, após a divisão com Mato Grosso do Sul, em 1977.

“É com grande tristeza que recebemos a notícia da morte do ex-governador Frederico Campos. Mesmo sem cargos públicos, nos últimos anos, nunca se afastou da política e sempre tinha um conselho, uma orientação, para aqueles que estavam começando. Eu e minha esposa desejamos força neste momento de luto à toda família”, diz trecho da nota.