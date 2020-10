Evo Morales deixa Argentina em avião com destino à Venezuela

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales deixou a Argentina em um avião com destino à Venezuela, disse a agência de notícias estatal da Argentina Télam na sexta-feira, após a vitória do partido de Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS), na eleição presidencial boliviana.

A Télam disse que Morales, que vivia na Argentina depois de renunciar à Presidência da Bolívia em meio a protestos em novembro do ano passado, embarcou em um avião oficial do governo venezuelano na tarde de sexta-feira com destino a Caracas.

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina não comentou de imediato sobre o assunto e representantes de Morales não responderam a pedidos de comentários.