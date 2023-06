Estado e governo federal celebram Pacto de Inclusão Socioeconômica

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, vão celebrar, ao meio-dia, desta quinta-feira (22), Pacto de Inclusão Socioeconômica. O evento será no Hangar Centro de Convenções, na avenida Dr. Freitas, em Belém.

O 'Pacto' quer impulsionar a inclusão socioeconômica de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), para Programas Sociais do Governo Federal.

De acordo com o governo estadual, no ato, haverá também a assinatura de documentos para a implantação de cisternas em escolas da zona rural e para ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

VEJA MAIS