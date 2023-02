Empreiteiros querem invalidar acordos de colaboração e anular processos da Lava Jato, diz revista

Grandes empreiteiros que foram presos ou condenados pela operação Lava Jato já estariam se articulando na tentativa de escapar das punições ou reduzir as multas que receberam. Segundo reportagem da revista Veja, dois desses empresários envolvidos nos esquemas descobertos durante a operação procuraram um grande escritório de advocacia em Brasília, no último mês de dezembro, e fizeram uma consulta sobre a possibilidade de invalidar os acordos de colaboração que realizaram com a Justiça, ocasião em que confessaram a participação nos crimes em troca de redução das penas.

Outros três executivos ligados às empresas envolvidas no escândalo da Petrobras se reuniram, no início deste ano, em São Paulo, com o representante de uma conhecida banca criminal e se disseram arrependidos. O argumento principal deles se baseia na anulação do processo que levou à cadeia o atual presidente da República, após o entendimento de que o juiz Sergio Moro e os procuradores que conduziam a investigação no Paraná, em detemrinadas situações, não seguiram às normas legais para chegar aos criminosos.

A decisão também liberou das punições corruptos confessos, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que Curitiba não era o foro adequado para a tramitação de algumas ações penais. De acordo com a reportagem, a tese defendida pelos advogados criminalistas, em linhas gerais, é que se as condenações, os acordos de colaboração, as confissões e as multas são derivados de um processo contaminado desde a origem, tudo deveria ser anulado. “Só isso já geraria naturalmente uma prescrição em cadeia”, disse, sob a condição de anonimato, um dos advogados consultados pelos empreiteiros.

Há outras teses jurídicas sendo estudadas. “O instituto da delação premiada foi estuprado. Não existe espontaneidade quando, por exemplo, 78 pessoas da mesma empresa fazem delação ao mesmo tempo”, diz, declarou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que argumenta que também houve coação aos investigados, especialmente sobre os empreiteiros. Ele defende mais de trinta pessoas envolvidas no escândalo.

Há ainda empresas que tentam reduzir as multas que receberam, entre elas a J&F, que pede na Justiça redução do valor que concordou espontaneamente em pagar — o que, se deferido, representaria hoje algo em torno de 5 bilhões de reais. Ja a Odebrecht questiona a devolução do dinheiro que foi encontrado em contas que seus diretores mantinham clandestinamente no exterior.

Sobre a Lava Jato

A operação Lava-Jato descobriu que um grupo formado pelos maiores empreiteiros do país se associou a alguns partidos políticos e juntos montaram um esquema de corrupção que desviou quase 50 bilhões de reais dos cofres da Petrobras durante os governos do PT. As investigações alcançam grandes empresários e políticos. Muitos deles foram condenados e presos.