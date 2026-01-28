Em carta a Rueda, Caiado se despede do União Brasil e pede apoio a 'nova caminhada'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que trocou o União Brasil pelo PSD na terça-feira, 27, publicou nas redes sociais uma carta endereçada ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. No texto, Caiado pede apoio ao que chamou de "nova caminhada para endireitar nosso país". O governador goiano deixou o União Brasil por acreditar que não teria apoio da federação do partido com o PP para se lançar à Presidência da República.

Na carta a Rueda, Caiado fez um resumo da atuação no PFL e no Democratas, que antecederam o União Brasil, e disse ter trabalhado pelo respeito ao dinheiro público e pelo apoio aos trabalhadores. A saída do partido, afirmou o governador, se deve à "determinação de devolver o Brasil aos brasileiros".