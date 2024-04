Eleições 2024: PL lança médico como pré-candidato à Prefeitura de Parauapebas

O médico cardiologista Felipe Augusto Francisco Borges, conhecido como Dr. Felipe, será lançado pré-candidato à Prefeitura de Parauapebas, pelo Partido Liberal (PL). Conforme informações divulgadas pela sigla, o nome do médico, que também é empresário, recebeu o aval da ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, do presidente do diretório estadual do partido, o deputado federal Delegado Éder Mauro, e do deputado estadual Rogério Barra.

Essa não é a primeira vez que Dr. Felipe participa de uma corrida eleitoral. Em 2022, ele concorreu ao governo do Pará e ficou em quarto lugar, entre os oito candidatos na disputa. Na ocasião, teve 31.402 votos, sendo que cerca de 10 mil foram conquistados em Parauapebas.

O PL informou que busca estratégia para seguir bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto na cidade, que tem 194 mil eleitores aptos a votar, segundo as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O município também tem um histórico recente de resultados favoráveis para candidaturas de direita. Nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Parauapebas, com mais de 83.810 votos, o equivalente a 59,78% do total de eleitores que participaram do pleito no município.

Segundo informações divulgadas pelo PL, Doutor Felipe é médico cardiologista, membro titular da sociedade Brasileira de cardiologia e trabalha há mais de 15 anos no setor de saúde, tendo o Sistema Único de Saúde como área de atuação no período de 2014 a 2017.