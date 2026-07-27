Eleição será marcada por melhoras nas contas do País, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o fim do terceiro mandato do governo de Lula em 2026 ocorrerá com respeito às instituições e melhoria nos indicadores fiscais. Ele concede nesta manhã entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco. "Esse ano não vai ter quebra-quebra, boicote à eleição, vamos fazer uma transição com respeito às instituições, reforçando e melhorando as contas do País", declarou o ministro. Ele avaliou que o ano de 2026 deverá ser muito diferente de 2022, quando houve medidas de desequilíbrio fiscal com repercussão negativa para o mandato seguinte. Para ele, a economia está "funcionando bem" neste momento.