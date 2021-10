Edmilson deixa UTI e segue tratamento no hospital

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e prossegue sob tratamento das sequelas da covid-19, em um quarto no Hospital Porto Dias. Essa é a principal informação do boletim médico, divulgado ainda pouco pela equipe de Comunicação Social da prefeitura na Agência Belém.

De acordo com o boletim médico desta quarta-feira, 27, assinado pelo médico intensivista Ítalo Costa, Edmilson Rodrigues progride bem no processo de recuperação e está com excelente resposta à fisioterapia respiratória.

Ele segue com necessidade de controles laboratoriais que complementarão a decisão de alta Hospitalar da equipe que acompanha o tratamento. O prefeito está consciente, orientado e respira sem ajuda de aparelhos.

Edmilson Rodrigues voltou a ser internado no sábado, 23, desta vez na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, onde foi submetido no mesmo dia a um procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia no pulmão.

Na segunda-feira, 25, ele voltou a ser submetido a outro procedimento. O prefeito testou positivo para covid-19, dia 1º de outubro e começou o tratamento em domicílio, mas no dia dia 6 foi internado na ala do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, quando passou pelos cuidados da equipe multiprofissional e recebeu alta dia 19.