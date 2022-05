É inadequado debater privatização da Petrobras agora, diz Michel Temer

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, nesta sexta-feira (13), o ex-presidente Michel Temer falou sobre propostas para evitar o aumento de combustíveis no país e afirmou ser inadequado cogitar a privatização da Petrobrás neste momento.

“Estamos num período eleitoral. Imagina o tumulto que isso (a privatização da Petrobrás) vai causar. Quem sabe, no próximo mandato, se tiver estudos muito seguros e tranquilos sobre isso, tudo bem. Pode-se levar adiante. Mas no presente momento, acho inadequado", argumentou.

"A Petrobras nasceu com uma campanha, do 'petróleo é nosso'. E a partir daí é que se criou uma empresa para 'cuidar do petróleo que é nosso'. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas acha, o poder público não tem a maioria das ações da Petrobras. O governo tem cerca de 39% das ações da Petrobras. O resto é partilhado pela iniciativa privada, embora o governo tenha poder de veto, o que é importante", destacou ainda o ex-presidente.

Temer disse também que pretendia criar um fundo de reserva para a Petrobrás, mas não teve tempo de executar a ideia como presidente. “É preciso ter um esquema dentro da Petrobras para que, quando houver a necessidade de aumento do combustível, se tenha um fundo de reserva capaz de prover essa necessidade [de aumento]. É o que venho pregando. Eu não pude fazer isso no meu governo. Tive dois anos e meio, e com uma oposição política, e institucional, daqueles que queriam me derrubar do governo, e não conseguiram, mas não tive tempo de fazer isso. Eu o faria. Faria um fundo de reserva com percentagem daquilo que o poder público recebe. São bilhões. O último lucro foi de R$ 47 bilhões”, afirmou.