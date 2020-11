Dr. Daniel está matematicamente eleito em Ananindeua, região metropolitana de Belém

A cidade de Ananindeua (PA) será administrada pelo Dr. Daniel pelos próximos quatro anos. O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) vestá matematicamente eleito no município da região metropolitana de Belém. Até o momento, com 70% das urnas apuradas, ele tem 67,66% dos votos, deixando para trás a candidata Lívia Noronha do (PSOL) com 12,22% e Carlito Begot do (PSD) com 8,63% dos votos.

Dr. Daniel, de 32 anos, nasceu na cidade de Açailândia (MA) e veio para o Estado do Pará ainda criança. Formado em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), foi vereador de Ananindeua por duas vezes, além de ser eleito deputado estadual em 2018. Atualmente ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Pará.

Dr. Daniel vai comandar a maior cidade da região metropolitana com mais de 500 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE.