Diálogos Amazônicos: público começa a chegar no Hangar; veja a programação desta sexta

O público já começa a chegar no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde será realizado o evento Diálogos Amazônicos, a partir desta sexta-feira (4) até o domingo (6). Por volta de 9h20 desta sexta-feira, a movimentação já era intensa no local. Uma equipe do Grupo Liberal está presente para acompanhar as programações.

A agenda está conectada à Cúpula da Amazônia, encontro que acontece nos próximos dias 8 e 9 e que reunirá o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os principais chefes de Estado de países da América do Sul, a fim de debater sobre o equilíbrio ambiental global.

Entre as programações previstas para esta sexta-feira (4) está a agenda do "Conselhão" (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), com a instalação do Grupo de Trabalho "Amazônia e de Restauração de Áreas Degradadas", a partir das 10h.

O evento contará com a presença do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além de outros ministros, como Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Programação desta sexta-feira, no Diálogos Amazônicos

13h - 16h: Plenária Transversal "Mulheres da Panamazônia - Direitos, Corpos e Territórios por Justiça Socioambiental e Climática"

16h - 19h: Plenária I - A participação e a proteção dos territórios, dos ativistas, da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Erradicação do trabalho escravo no território.

19h - 21h30: Abertura Oficial