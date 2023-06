Dia do MPPA tem sessão solene e entrega de medalhas para personalidades paraenses

Em comemoração ao dia do Ministério Público do Pará (MPPA), que completa 132 anos, cem personalidades do estado serão contempladas com a entrega de uma medalha durante a Sessão do Colégio de Procuradores de Justiça, nesta quinta-feira (22), no edifício-sede da instituição. Entre os homenageados está Ronaldo Maiorana, presidente executivo do Grupo Liberal.

A outorga da medalha é parte da programação de comemoração e foi instituída pela portaria Nº 2938/2023. Entre os agraciados com a honraria estão membros e servidores do MPPA, bem como personalidades ou instituições, pública e privada, além de autoridades do Pará e de outros estados. O reconhecimento é por serviços relevantes e ações prestadas ao Ministério Público e à sociedade.

Dia do MPPA

A Lei nº 9.357/2021, Art.1º, que reconhece o dia 22 de junho como o dia do MPPA, foi sancionada em 29 de novembro de 2021 pelo governador do estado, Helder Barbalho. A data é celebrada todos os anos e consta no calendário oficial do Pará. Antes da sanção, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), também em novembro de 2021.

O dia 22 de junho foi reconhecido pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por proposição da Procuradoria-Geral de Justiça, como data magna para a instituição. A data decorre da criação do MPPA por força da promulgação da Constituição Estadual de 1891, a primeira republicana.