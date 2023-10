Deputado pede que governo brasileiro reconheça oficialmente o Hamas como grupo terrorista

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) irá enviar uma recomendação ao governo brasileiro para reconhecer, oficialmente, o Hamas como grupo terrorista, a exemplo do que já foi feito por outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e nações da União Europeia. A informação foi dala pelo parlamentar ao portal Diário do Poder.

Há cerca de um mês, van Hattem esteve em Israel em missão pela Câmara dos Deputados. Durante a visita, ele afirma ter observado que não fazia parte da agenda do governo israelense planejamento ofensivo contra a palestina.

O parlamentar também avalia que todas as formas de apoio ao Hamas, “seja de maneira explícita ou amena, demonstram que eles [políticos de esquerda] não querem o processo de paz”. Ele defende uma manifestação oficial contra o grupo terrorista, para que o mundo saiba que as opiniões que minimizaram o conflito não representam a totalidade do povo brasileiro.

Em suas redes sociais, Marcel van Hattem costuma se pronunciar sobre o assunto e cobrar uma manifestação oficial. “E o ministro dos Direitos Humanos sumido. Calado. Até aqui, não entendeu ter qualquer coisa a declarar sobre os terroristas covardes do Hamas, estupradores, degoladores, sequestradores de crianças e torturadores de mulheres e idosos. Monstros que vitimaram inclusive brasileiros”, escreveu, nesta segunda-feira (9).