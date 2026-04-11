Deputado José Guimarães (PT-CE) assumirá Secretaria de Relações Institucionais

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) informou neste sábado, 11, na rede social X, que tomará posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal na próxima terça-feira, 14. O parlamentar vai substituir a ex-ministra Gleisi Hoffmann.

"A convite do presidente Lula, informo que aceitei a missão e, na próxima terça-feira (14), tomo posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais em substituição da ex-ministra Gleisi Hoffmann", escreveu o parlamentar.

A chefia da Secretaria de Relações Institucionais tem, entre as responsabilidades, coordenar a articulação política do governo com o Congresso Nacional e gerenciar a execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares.

Desde o início da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guimarães ocupava a liderança do governo na Câmara dos Deputados.

Um dos desafios do novo ministro será levar adiante a proposta de fim da escala 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativos, questões que têm provocado controvérsias no Congresso Nacional.

Gleisi havia tomado posse da Secretaria em março de 2025 e deixou a pasta neste mês. A ex-ministra deve se candidatar ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano.