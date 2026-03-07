Capa Jornal Amazônia
Datafolha: cenário traz empate técnico entre Lula (45%) e Tarcísio (42%) no 2º turno

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou 45% de intenções de votos no segundo turno das eleições de 2026, contra 42% do governador de São Paulo (SP), Tarcísio de Freitas, em cenário projetado pelo Instituto Datafolha. Ou seja, Lula e Tarcísio empatam dentro da margem de erro no segundo turno, de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira a quinta-feira desta semana.

O governador de São Paulo tem afirmado publicamente que a sua decisão é disputar a reeleição neste ano. Na terceira via, o governador do Paraná, Ratinho Junior, é o postulante do PSD mais bem colocado entre os três lançados pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Na pesquisa divulgada nesta sábado, 7, também há uma simulação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Flávio Bolsonaro tem 43%, um pouco acima de Fernando Haddad, com 41% no segundo turno. Haddad e Ratinho Júnior empatam com 40% no segundo turno, de acordo com a simulação.

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/2º TURNO/CENÁRIO/TARCÍSIO
