Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Estadão Conteúdo

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) informou nesta quarta-feira, 27, que está em tratamento contra um câncer de mama diagnosticado no mês de julho. Em reunião de instalação de subcomissão temporária para debate de propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença no Senado, a parlamentar disse ser a integrante "mais legítima" do colegiado e falou publicamente sobre sua questão de saúde pela primeira vez.

"Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Em 18 dias, eu consegui fazer todos os exames e a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, com um pouquinho de dor, mas com todos os cuidados", disse a senadora, acrescentando que vai iniciar sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 1º.

A senadora afirmou que quer trazer a experiência pessoal para a discussão na subcomissão recém-criada. "Eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham acesso à saúde como eu tive, tenham um bom plano de saúde. Ainda dói falar sobre isso, mas eu quero fazer parte ativamente. Nós podemos fazer grandes encaminhamentos", disse.

A presidente da subcomissão, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), se solidarizou com a colega. "Quero te elogiar por você ter essa garra que você sempre teve e você ter se cuidado. Tanto se cuidou que seu diagnóstico foi precoce", disse. Os senadores Dr. Hiran (PP-RR) e Esperidião Amin (PP-SC) também cumprimentaram Damares.

Pouco depois, em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, Damares repetiu o anúncio, pedindo para encerrar a sessão um pouco antes por estar no seu "limite físico".

Na tarde desta quarta-feira, ela publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais e agradeceu a familiares, apoiadores, médicos, assessores e colegas do Senado. "Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças", escreveu no X (antigo Twitter).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DAMARES ALVES/CÂNCER/MAMA/CIRURGIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Valdemar diz que candidato do PL é Bolsonaro ou 'só quem ele escolher'

27.08.25 16h57

Governo lança TV 3.0 e televisões terão mudanças escalonadas; entenda o projeto

27.08.25 16h13

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda