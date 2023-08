Cúpula da Amazônia: Helder afirma que desafio na Amazônia é social e climático

Os chefes de Estado e de governo dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica começaram a primeira agenda da Cúpula da Amazônia nesta terça-feira (8). O governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião do evento, destacou em seu discurso inicial que os desafios da Amazônia passam por questões sociais e climáticas.

“Aqui estamos para reafirmar ao mundo que a Amazônia é preocupação cotidiana, urgente e desafiadora de todos que aqui vivem e se dedicam a essa região e ao seu povo. A Amazônia é diversidade, biomas, culturas, vegetação, fauna, terras, rios e, sobretudo, pessoas”, resaltou.

Segundo Helder, a Cúpula é o coroamento do empenho de todos aqueles que têm dedicado a vida para preservar a região. “Chegou o momento de olharmos para esse patrimônio ímpar que nos foi dado pela providência, no sentido de uma construção conjunta. Essa não é uma empreitada singela. A resiliência natural já mostra limites cuja transposição terá consequências nefastas”.

“Estamos diante de um desafio social e climático: erradicar a fome, mitigar as emissões de gases do efeito estuda e garantir a transição para um nova economia voltada para a floresta viva. Sustentabilidade, soberania, diálogo e superação são os pontos cardeais de uma empreitada que se inicia e levará os países da OTCA a agir”, afirmou o governador do Pará.

No fim do discurso, Helder pontuou que a Cúpula é um processo de reconstrução de uma sociedade mais justa e igualitária, em que ninguém é deixado para trás.