O depoimento da diretora-executiva da VTCLog, Andréia Lima, foi decidido na noite da segunda (30) numa reunião do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), com o vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL).