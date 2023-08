CPI do MST: ministro da Agricultura recua e vai à Comissão nesta quinta-feira (17)

O ministro da Agricultura, Calos Fávaro, voltou atrás e decidiu comparecer à comissão, nesta quinta-feira (17). Ele já havia informado que não participaria da sessão da CPI do MST desta quinta-feira (17), quando era esperado pelos deputados,

Fávaro comunicou a decisão por telefone ao presidente da CPI, o deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS). Nesta quarta-feira, deputados da oposição haviam criticado a decisão anterior do ministro de não ir à Câmara. Relator da comissão.

O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) chegou a chamar Fávaro de "fujão" em post nas redes sociais. O bolsonarista lembrou ainda o acordo feito entre parlamentares de oposição e governistas de apenas convidar o ministro, em vez de convocá-lo, o que tornaria a presença obrigatória. Em contrapartida, o titular da pasta respeitaria o compromisso firmado e marcaria presença na oitiva.

Ao justificar a ausência, Fávaro chegou a citar uma "extensa agenda". O ministro não informou, contudo, o que o fez mudar de ideia e decidir participar da sessão desta quinta-feira.

"Em razão da extensa agenda ministerial, não será possível o comparecimento na audiência", dizia a primeira nota divulgada pela pasta.

Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anulou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à CPI do MST. A medida foi tomada horas antes do previsto para o início do depoimento.

Em outra frente de ação, partidos como Republicanos, que também negocia ministérios com o Palácio do Planalto, decidiram desligar da comissão os deputados alinhados ao bolsonarismo. Diante dos dois movimentos, a cúpula da CPI desistiu de pedir a prorrogação de seus trabalhos por mais 60 dias.

Na decisão que impediu o depoimento, Lira afirmou que “não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do Ministro da Casa Civil da Presidência da República e os fatos investigados pela CPI sobre o MST”. A medida foi tomada a partir de uma reclamação apresentada pelo deputado governista Nilto Tatto (PT-SP).