CPI das ONGs ouve dois paraenses na reunião de hoje (04)

Dois paraenses serão ouvidos nesta terça-feira (04) durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada no Senado para investigar o repasse de verbas públicas e privadas às organizações não governamentais (ONGs) - incluindo recursos do Fundo Amazônia e dinheiro recebido do exterior. Na pauta, está uma liderança indígena de Santarém e um conselheiro da área de prestação ambiental triunfo do Xingu, também do Pará.

De acordo com informações divulgadas na página oficial da CPI das ONGs no site do Senado, na primeira parte da reunião, haverá a votação de pelo menos três requerimentos. O primeiro deles trata do convite a técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) para prestarem informações sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público na região amazônica.

Outro requerimento que deve ser votado pede que sejam prestadas, pelos cartórios de registros de imóveis das comarcas de São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Coari, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Novo Airão, informações sobre compras de terras em larga escala. Os dois pedidos foram apresentados pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), presidente da CPI.

Há, ainda, um terceiro pedido, apresentado pelo senador Márcio Bittar (UNIÃO/AC), que solicita à Secretaria da Receita Federal do Brasil a disponibilização de um servidor para prestar apoio técnico investigativo à Comissão até o encerramento das atividades.

Oitiva

Hoje, a CPI das ONGs deve ouvir três pessoas convidadas para prestar esclarecimentos. A primeira delas, atendendo a um requerimento apresentado pelo senador Plínio Valério, é Marcelo Norkey Duarte Pereira, conselheiro da área de prestação ambiental triunfo do Xingu, no Pará. O convidado deve falar sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público na região amazônica.

Outra pessoa aguardada é Miguel dos Santos Correa, cacique da aldeia Bragança, localizada no município de Santarém, no estado do Pará.

"O convidado é uma das lideranças que lutou pela demarcação da terra e pelos interesses da comunidade. Em razão da posição que ocupa, poderá prestar esclarecimentos acerca da atuação de determinadas organizações não governamentais que atuam na região, especialmente sobre a relação dessas ONGs com a comunidade local, a forma com que atuam e os resultados da atividade não governamental desenvolvida", justificou o senador Márcio Bittar, que propôs o convite.