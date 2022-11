COP 27: Coordenadora da ONU quer agregar valor às ações sustentáveis já promovidas pelo Pará

"Temos um valor agregado enorme para oferecer às ações que vocês estão implementando no Estado do Pará". A afirmação é da uruguaia Silvia Rucks, coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil, desde maio de 2021, que participa da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27, no Egito, e aceitou o convite do governo do Pará, de vir ao estado para uma visita institucional.

Silvia Rucks afirmou, nesta terça-feira (15), que tem interesse em vir ao Pará e ouvir pessoalmente os diversos setores que integram a sociedade paraense. Com ampla experiência em agências da ONU no Brasil, Argentina, Colômbia, Cuba, El Salvador, entre outros países, ela atua com foco na governança democrática, meio ambiente, inclusão e igualdade, direitos humanos, entre outras missões institucionais com aderência em políticas públicas.

Brasil é plural

Silva Rucks vê com boa expectativa a presença plural do Brasil no evento. O país tem representação em estandes institucionais do governo federal, da sociedade civil organizada e, ainda, da Amazônia Legal, com forte presença do governo do Pará.

"O Brasil é um país tão grande, continental, que são vários países. São diferentes setores e é a primeira vez que representantes de setores estaduais da Amazônia Legal têm um papel.

Acho que é muito bom ter uma representação do estado brasileiro, do governo federal e também da sociedade. O Brasil precisa ter olhares diferentes para responder à expectativa das pessoas", afirmou ela.

Sobre as possibilidades do tão badalado desenvolvimento sustentável para a Amazônia, a coordenadora do Sistema ONU no Brasil, afirma que para o desenvolvimento sustentável da região amazônica, é vital que o Brasil promova iniciativas em conjunto com os demais países latinos que detêm parte da floresta amazônica no território deles.

"É fundamental integrar outros países que têm a floresta amazônica, envolvê-los porque o Brasil tem a proporção maior da Amazônia, mas países como a Colômbia, Peru, Senegal, Guiana e Venezuela têm porções da Amazônia. Então temos que considerar o território amazônico. Aqui, a gente está oferecendo um enfoque, como trabalhar para responder às necessidades. A ideia é convidar os outros países para trabalhar juntos. Porque o problema ambiental não para na fronteira", disse Silvia Rucks.

Ela se mostrou otimista com os avanços das discussões e abordagens nas edições recentes e atuais da COP 27. "Eu tive a oportunidade de participar das primeiras COPs 27, e quando vejo o que aconteceu aqui, em Sharm El Sheikh, no Egit, eu acho incrível o número de pessoas. É impressionante, então você vê cada ano mais pessoas realmente interessadas nos assuntos ambientais, de mudanças do clima, mas também comprometidas, envolvidas", disse.

"Acho que temos, que, talvez, tentar mudar a parte mais cultural, individual. O que a gente vê mesmo aqui (na própria COP 27) é que temos de fazer muitas coisas com relação ao uso do plástico, do papel. A gente não deveria, a gente tem que realmente se alinhar com propostas mais sustentáveis. Esta COP é muito boa".

Sobre uma mensagem para a população amazônida, disse: "a minha mensagem, o governador me convidou para ir visitar o estado. Eu já fui, mas não como visita oficial, então é um convite. Eu gostaria realmente de ter a oportunidade de sentar e escutar. Para a gente (ONU) oferecer um valor agregado, temos que entender. Então, eu vou aceitar o convite do governador e ter reuniões com diferentes setores da sociedade civil, da iniciativa privada, do poder público, para realmente poder entender e contribuir com o valor agregado que temos", afirmou Silvia Rucks.