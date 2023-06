Conheça os ministros do TSE que vão julgar o processo que pode tornar Bolsonaro inelegível

Na próxima quinta-feira (22), começa a ser julgado pelo Triunal Superior Eleitoral (TSE) o processo que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político, conforme recomendado pelo Ministério Público Eleitoral. Na ação apresentada pelo PDT, a conduta do ex-presidente é questionada por suas declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Em seu parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, considerou que houve abuso de poder porque não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições.

Caso seja condenado, o político do PL ficará oito anos sem poder concorrer em eleições. O julgamento que pode impactar nos planos do ex-presidente para as eleições de 2026 será feito por sete ministros, sendo que cinco deles foram nomeados pelo maior adversário político de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas Alexandre de Moraes, indicado pelo ex-presidente Michel Temer, e Kássio Nunes Marques, nomeado pelo próprio Bolsonaro em 2020, estão fora dessa lista.

A composição do TSE inclui três ministros do STF, dois do STJ e dois nomeados pelo presidente da República, a partir de lista tríplice elaborada pelo STF.

Veja quem vai julgar o presidente

Carmén Lúcia: indicada por Lula em 2006 para o Supremo Tribunal Federal (STF).

indicada por Lula em 2006 para o Supremo Tribunal Federal (STF). Benedito Gonçalves: relator do processo. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2008, também nomeado por Lula.

relator do processo. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2008, também nomeado por Lula. Raul Araújo Filho: compõe o mesmo STJ desde 2010, também indicado indicado por Lula

compõe o mesmo STJ desde 2010, também indicado indicado por Lula André Ramos: nomeados pelo presidente para o TSE neste ano.

nomeados pelo presidente para o TSE neste ano. Floriano de Azevedo: também nomeado neste ano pelo petista

também nomeado neste ano pelo petista Alexandre de Moraes: indicado pelo ex-presidente Michel Temer ao STF em 2017

indicado pelo ex-presidente Michel Temer ao STF em 2017 Kássio Nunes Marques: nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020