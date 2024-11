Comitiva do governo do Pará na COP 29 reúne ao menos 25 pessoas; saiba quem são

Membros do governo do Pará marcarão presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP 29, que tem início marcado para esta segunda-feira (11), em Baku, no Azerbaijão. O governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, estarão no evento, mas a comitiva reúne ao menos 25 pessoas de diversos órgãos e entidades estaduais.

Entre eles estão os secretários de Comunicação (Secom), Vera Oliveira; de Cultura (Secult), Ursula Vidal; de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Raul Protazio Romão; de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Victor Dias; dos Povos Indígenas (Sepi), Puyr Tembé; e de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira.

Alguns secretários adjuntos também viajarão a Baku: a de Gestão de Recursos Hídricos e Clima, Renata Nobre, e o de Gestão e Regularidade Ambiental, Rodolpho Zahluth Bastos, ambos da Semas. Na mesma secretaria, o servidor Igor Nascimento se fará presente.

Pela Secom, irão ainda três assessores, sendo Flávia Lima, Thalmus Gama e Ingo Muller; pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), irá o diretor de operações, Glauco Coimbra Maia; além do presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH-PA), Josenir Gonçalves Nascimento, e o coordenador de Operações e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Ivan Carlos Feitosa Gomes.

Outros servidores que estarão em Baku são do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), como o presidente, Nilson Pinto de Oliveira, o assessor Thiago Valente Novaes e a servidora Ana Claudia Chaves Simoneti. E para a segurança das autoridades, irão também membros do Quadro de Oficiais Policiais Militares: Ingrid Cristina Passinho Campos, Suzanne Santos de Souza, José Rogério da Silva Holanda e Heitor Lobato Marques.

O Grupo Liberal questionou o governo do Estado sobre quem ficará no cargo de governador interino, mas não obteve resposta e, até sexta-feira (8), não havia sido publicado no Diário Oficial.