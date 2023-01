Começa a posse de Lula: acompanhe os detalhes da cerimônia com o presidente eleito

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) está marcada para a tarde deste domingo (1º). A sessão solene será no Congresso Nacional, em Brasília (DF), onde Lula recebe oficialmente o posto de presidente da República, está marcada para às 15h. Confira como foi a movimentação durante o final da manhã:

Antes Lula e Alckmin devem passar pela Catedral Metropolitana de Brasília e desfilar pela Esplanada dos Ministérios. Apoiadores do petista já aguardam pelo momento nas ruas da capital federal.

De vermelho, os apoiadores de Lula já estão nas ruas de Brasília (Cristino Martins / O Liberal)

Após a posse no Congresso, Lula e Alckmin seguirão para o Palácio do Planalto já com os títulos de presidente e vice-presidente da República. Lula deve discursar ao público e dar posse aos 37 novos ministros já anunciados por ele.

Confira o cronograma da posse

Os compromissos oficiais de Lula começam às 14h20 deste domingo e devem terminar às 18h. Veja os detalhes:

14h: Lula e Alckmin seguem para a Esplanada dos Ministérios;

14h20: presidente e vice eleitos chegam à Catedral Metropolitana de Brasília;

14h30: desfile pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional, acompanhados de suas esposas;

14h40: Lula, Janja, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin chegam ao Congresso Nacional;

15h: início da sessão solene de posse no Congresso, que tem previsão de 50 minutos de duração;

16h05: na saída do Congresso, presidente e vice recebem honras militares e acompanham a execução do Hino Nacional;

16h20: Lula e Alckmin, já empossados, chegam ao Palácio do Planalto, onde sobem a rampa. De lá, Lula recebe a faixa presidencial e discursa no Parlatório. Depois, dá posse a ministros e já pode assinar os primeiros atos como presidente;

18h: presidente e vice jantam com autoridades estrangeiras no Palácio Itamaraty, sede do Palácio das Relações Exteriores.

Como é a sessão solene?

A posse de Lula e Alckmin ocorre na sessão solene do Congresso Nacional. A cerimônia será comandada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Veja a composição da mesa: