Cerca de cinco mil cestas básicas são apreendidas em Mocajuba

O Ministério Público Eleitoral confirmou, por meio de nota, que nesta quinta-feira (29), foi apreendido um caminhão com cerca de cinco mil cestas básicas, no Centro Comercial de Mocajuba, por volta do meio-dia. Segundo a nota, a situação foi denunciada por integrantes da Justiça Eleitoral que suspeitaram do veículo, estacionado em frente a um prédio da Assistência Social do município, especificamente na Rua Teófilo Otoni com a João Machado, no centro comercial da cidade.

Os denunciantes acionaram a Polícia Civil e o Ministério Público Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, que compareceram ao local e verificaram, inicialmente, que as cestas seriam provenientes de um órgão federal e teriam como destinatárias pessoas integrantes de comunidades quilombolas. “Em averiguações preliminares, foi constatado que a remessa das cestas e o seu armazenamento seriam etapas de um cronograma de entrega preestabelecido, previamente contratado e com destinatários certos e identificados”, explica a nota.

Segundo o Ministério Público Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, a Polícia Civil apreendeu a carga e lavrou o procedimento cabível, não tendo sido confirmado que a carga seria destinada à distribuição para eleitores da região e estaria vinculada a algum candidato. O MPE também informou que acompanhou a atuação da Polícia Civil durante a abordagem e acompanhará as investigações, incluindo a destinação das cestas básicas.