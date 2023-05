Celulares de Bolsonaro e Michelle são apreendidos pela PF; dados de vacinação teriam sido forjados

Os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foram apreendidos nesta quarta-feira (3) durante operação da Polícia Federal que apura a inclusão de dados falsos sobre vacina contra covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, de acordo com o comentarista do GloboNews Valdo Cruz, Valdo Cruz.

Conforme apuração da TV Globo, dados de vacinação de Bolsonaro, sua filha (Laura), Mauro Cid e família teriam sido forjados. Com isso, certificados de vacinação eram liberados e, assim, os beneficiados pelo esquema conseguiram burlar restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos.

Os fatos estão sendo investigados dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF). A operação desta quarta-feira (3) foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Os investigadores querem saber se Bolsonaro, familiares e ajudantes próximos fraudaram seus cartões de vacinação para conseguir viajar aos Estados Unidos.