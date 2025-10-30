Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Celina lidera ao governo do DF e tem empate técnico com Arruda, que trava batalha na Justiça

Estadão Conteúdo

Levantamento publicado nesta quinta-feira, 30, realizado pelo Paraná Pesquisas mostrou a intenção de voto do brasiliense para o executivo distrital e para o legislativo federal em 2026. De acordo com o levantamento, a vice-governadora Celina Leão (PP) figura como a mais citada tanto no cenário espontâneo quanto nos estimulados, embora haja uma situação de empate técnico com José Roberto Arruda (sem partido), considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Arruda vem pontuando bem mesmo sem a certeza de que poderá concorrer ao pleito. O ex-senador (1995-2001), ex-deputado federal (2003-2007) e ex-governador (2007-2010) da capital brasileira ainda trava uma luta na Justiça para poder sair candidato, desde que teve o mandato cassado em 2010, quando foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa por um esquema de pagamento de propina. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso que tentava anular a condenação por improbidade administrativa, mantendo Arruda inelegível até 2032. Ele conta, porém, com a expectativa de que mudanças na Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo Congresso, possam reatroagir para beneficiá-lo.

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, a vice-governadora, que deve assumir o cargo de Ibaneis Rocha (MDB) em abril, quando ocorre o prazo de desincompatibilização, aparece numericamente à frente, com 32,2%, mas seguida de perto por Arruda, com 29,8%, enquanto Leandro Grass (PT) e Ricardo Cappelli (PSB) figuram um pouco mais distantes, com 11,8% e 6,4%.

No segundo levantamento estimulado de primeiro turno, Celina e Arruda continuam despontando, com 36,9% e com 32,7%, respectivamente. Mais distante está o candidato do PT, Leandro Grass, com 14,5%.

O Paraná Pesquisas também fez simulações de segundo turno. Na disputa entre Arruda e Celina Leão os candidatos também aparecem matematicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A vice-governadora tem 42,5% e o ex-governador aparece com 42,4%. Na disputa de Celina Leão contra Grass, a vice-governadora teria 57,1%, enquanto o presidente do Iphan alcança 25,3%. E na disputa de Arruda contra Grass, o ex-governador é quem aparece à frente, com 55,8% contra 24,6%.

No cenário espontâneo, Celina aparece com 8,5% das intenções de votos, seguida por José Roberto Arruda (sem partido), Leandro Grass (PT) e Ricardo Cappelli (PSB) com 3,2%, 1,9% e 0,7%, respectivamente. Os que não souberam opinar foram 73,8% e os brancos e nulos 5,8%.

Foram ouvidos 1.506 eleitores no Distrito Federal (DF) entre os dias 23 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

DF

PESQUISA

PARANÁ PESQUISAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Celina lidera ao governo do DF e tem empate técnico com Arruda, que trava batalha na Justiça

30.10.25 11h33

PF envia inquérito ao STF após obter anotação que cita senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana

30.10.25 10h38

TSE marca julgamento de caso que pode levar à cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro

30.10.25 9h32

PT aciona Justiça contra Gustavo Gayer por ligar partido ao narcotráfico venezuelano

29.10.25 20h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro sugere que EUA ataquem 'barcos com drogas' na Baía de Guanabara

O Secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou um vídeo do momento do ataque em nas redes sociais

23.10.25 11h53

encontro

Trump se reúne com Lula, diz que pode avançar rápido sobre rever tarifaço e fala em acordos

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

26.10.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda