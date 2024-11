Cássio Andrade reassume Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel)

O atual vice-prefeito eleito de Belém, da chapa de Igor Normando (MDB), Cássio Andrade (PSB), reassumiu na manhã desta segunda-feira (4/11), o cargo de titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Ele vai permanecer na secretaria até o final do ano de 2024, pois no dia 1º de janeiro de 2025, Cássio assume a vice-prefeitura da cidade. Além de suas atribuições na Seel, Cássio está liderando a equipe de transição da nova gestão municipal.



“Estamos reassumindo os trabalhos à frente da Secretaria de Esporte, para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito de valorização do esporte amador, olímpico e paralímpico, por ordem do nosso governador Helder Barbalho, estamos aqui acompanhando todos os preparativos porque dia 11, 12 e 13 deste mês, a Seleção Brasileira masculina vai estar aqui treinando no nosso Mangueirão”, disse Cássio Andrade.



O secretário retorna para assumir a gestão da Seeel no cenário esportivo paraense, após obras que transformaram o Estádio Olímpico, o Mangueirão, em uma Arena Multiúso. Além da reforma da Arena Mangueirinho, que atualmente tem campeonatos e jogos constantemente, e também a Arena Estadual do Oeste do Pará - Djalma Lima, em Santarém, que se tornou um palco para grandes eventos esportivos e culturais.



“Voltamos com toda disposição e comprometimento para fazer o melhor pelo esporte paraense, com uma equipe competente que está na Seel dando prosseguimento nos processos. É um time todo unido para trabalhar pelo fomento do esporte no Pará”, disse o titular da Seel.

