Casamento de Randolfe reúne Lula, Alckmin e cúpula do poder Executivo em Brasília

Nesta sexta-feira (28), o casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, com a advogada Priscila Barbosa reuniu a cúpula do poder Exeuctivo, em Brasília (DF).

Participaram do evento, o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A cerimônia aconteceu em uma mansão no Lago Norte, uma das regiões mais valorizadas da capital. Também foram convidados parlamentares, artistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O local da cerimônia,que começou às 16h30, foi a mansão da atriz Gloria Pires, alugada para o evento.

Lula e a primeira-dama Janja da Silva foram os padrinhos. O presidente decidiu ir à cerimônia depois ter passado os últimos três dias em repouso no Palácio do Alvorada, após fazer um procedimento para aliviar as dores no quadril. Hoje, Lula, inclusive recebeu o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña.

Alckmin também foi com a esposa, Lu. Entre os ministros, Alexandre Padilha (Relações Institucionais) acompanha a cerimônia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi convidado, mas a reportagem não conseguiu confirmar sua presença.

Também foram convidadas outras lideranças do governo: senador Jaques Wagner (PT-BA) e deputado José Guimarães (PT-CE), além de integrantes da base, como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), e a presidente petista, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Também eram esperados os artistas Caetano Veloso, com a produtora Paula Lavigne, e Chico Buarque, com a advogada Carol Proner.