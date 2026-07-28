Casa Rosada minimiza crise diplomática com Brasil: "sempre houve insultos de ambos os lados"

O porta-voz da Presidência argentina, Adrian Ravier, minimizou a crise diplomática com o Brasil, afirmando que "sempre houve insultos de ambos os lados".

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 28, Ravier assegurou que se trata de "diferenças ideológicas e políticas", mas esclareceu que "a Argentina nunca as levou ao plano diplomático". Ele também destacou que a intenção não é afetar as relações comerciais.