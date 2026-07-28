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Casa Rosada minimiza crise diplomática com Brasil: "sempre houve insultos de ambos os lados"

Estadão Conteúdo

28 de julho de 2026 às 18:06

O porta-voz da Presidência argentina, Adrian Ravier, minimizou a crise diplomática com o Brasil, afirmando que "sempre houve insultos de ambos os lados".

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 28, Ravier assegurou que se trata de "diferenças ideológicas e políticas", mas esclareceu que "a Argentina nunca as levou ao plano diplomático". Ele também destacou que a intenção não é afetar as relações comerciais.

A declaração foi dada em meio à tensão diplomática entre Brasília e Buenos Aires, desencadeada depois que o presidente argentino, Javier Milei, viajou a São Paulo para participar da convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência pelo PL.

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