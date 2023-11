Candidatos Totó e Milton Yamada lideram as pesquisas de intenção de voto em Santa Izabel

Uma pesquisa encomendada pelo empresariado do município de Santa Izabel ao Instituto DataSensus mostra os candidatos Antônio Carlos Ribeiro Conde (PSB), popularmente chamado de Totó, e Milton Yamada (PDT) na liderança para as eleições de 2024 ao cargo de prefeito da cidade. Antônio Carlos aparece com 40% das intenções de voto e Milton Yamada com 25%.

Apesar das diferenças de grupos e partidos, os dois pré-candidatos que aparecem na frente na pesquisa têm um bom diálogo e fizeram uma foto juntos que viralizou nas redes sociais de Santa Izabel do Pará.

A pesquisa foi realizada no período de 2 a 15 de outubro deste ano com 1.125 eleitores entre 16 a 50 anos de idade. Os demais candidatos que devem disputar a prefeitura são Neneco, que aparece com 12%, e o Delegado Edgar, com 4%. Nulos e brancos/não sabem somam 19%.