Câmeras de segurança confirmam relato de agressões contra ministro e o filho, diz CNN

Fontes da cúpula da Polícia Federal informaram à CNN, nesta quinta-feira (20), que as cenas capturadas pelas câmeras de segurança comprovam a veracidade do relato feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sobre as agressões sofridas por ele e seu filho no aeroporto de Roma. De acordo com as informações da analista de política Basília Rodrigues, e da repórter Tainá Falcão, ambas da CNN, o vídeo mostra o filho de Moraes sendo agredido com um tapa pelo empresário Roberto Mantovani, conforme relatado pelas fontes da Polícia Federal. Após essa discussão, um dos supostos agressores teria gravado Moraes.

VEJA MAIS

As imagens, no entanto, não podem ser divulgadas em razão do processo estar sob segredo de Justiça, mas, já estão em posse da Polícia Federal e passarão por procedimentos formais de investigação antes de serem incluídas no inquérito policial.

Essas evidências podem pôr fim à disputa de versões, uma vez que os acusados das agressões alegavam não ter reconhecido Moraes e afirmavam que os insultos partiram do próprio ministro.

Vídeo mostra reação de Moraes: "Bandidos"

A âncora da CNN, Raquel Landim, teve acesso a outro vídeo com duração de alguns segundos, que mostra um trecho da confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seu filho na chegada à sala VIP do aeroporto. Nas imagens, Moraes se vira para quem está gravando e afirma: "Vocês vão ser todos identificados." Uma voz não identificada pergunta ao ministro: "O senhor está nos ameaçando?". Moraes responde com a palavra "Bandido".

O advogado de Roberto Mantovani, Ralph Tortima, confirmou que essa gravação foi feita após o término do bate-boca no aeroporto italiano. O vídeo foi entregue à Polícia Federal pela defesa na quarta-feira (19).

A defesa do casal Roberto Mantovani e Andreia Munarão, juntamente com o genro Alex Zanatta - o trio acusado de hostilizar e agredir Moraes -, alega que houve um "equívoco interpretativo" sobre o episódio.